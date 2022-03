Reunião entre Lavrov e Kuleba na Turquia termina sem acordo

Apoie o 247

247 - A conversa entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e seu homólogo ucraniano, Dmitry Kuleba, se encerraram já no início da manhã desta quinta-feira (10) sem acordo, segundo o UOL.

A reunião entre as chancelarias dos dois países aconteceu na Turquia, com a presença do ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu.

De acordo com a diplomacia turca, o objetivo das negociações era combinar um cessar-fogo na guerra que acontece no território ucraniano. Kuleba informou que não houve consenso sobre este ponto. "Mencionamos um cessar-fogo, mas não houve avanços nesse sentido", disse ele à imprensa após o encontro, acrescentando que decidiu, com Lavrov, "continuar as negociações neste formato".

Segundo Kuleba, foi proposto um corredor em Mariupol e um cessar-fogo por pelo menos 24 horas para atender os civis, mas o lado russo não concordou.

