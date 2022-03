Reunião entre Rússia e Ucrânia é adiada para esta quinta-feira (3); delegação russa já havia chegado à fronteira Polônia-Belarus

O chefe da delegação russa afirmou que a delegação ucraniana deve desembarcar no local amanhã edit

247 - A segunda reunião entre representantes russos e ucranianos para aliviar o conflito no país do Leste Europeu, que seria nesta quarta-feira, 2, foi adiada para amanhã, 3, informa o RT, em seu perfil no Twitter. A localização exata das negociações, na fronteira entre Polônia e Belarus, não será revelada.

A delegação russa já havia chegado na região para a segunda rodada de negociações.

De acordo com o perfil, o chefe da delegação russa afirmou que a delegação ucraniana deve desembarcar no local amanhã.

