Reunião virtual entre Biden e Xi pode acontecer já na semana que vem

Apoie o 247

Clube de Economia

WASHINGTON (Reuters) - Uma reunião virtual planejada entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente chinês, Xi Jinping, deve acontecer na semana que vem, afirmou uma pessoa informada sobre o assunto à Reuters.

Porta-vozes da Casa Branca e da embaixada chinesa em Washington se recusaram a confirmar se a reunião acontecerá na semana que vem.

Disputas diplomáticas combativas entre EUA e China no início do governo Biden enfureceram aliados, e autoridades norte-americanas acreditam que um engajamento direto com Xi seja a melhor maneira de impedir que a relação entre as duas maiores economias do mundo se desestabilize até um eventual conflito.

PUBLICIDADE

Os dois lados disseram que chegaram a um acordo inicial para realizar uma reunião virtual antes do final do ano entre Biden e Xi, após um encontro na cidade suíça de Zurique entre o assessor de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, e o principal diplomata da China, Yang Jiechi, no mês passado.

Fontes disseram à Reuters no mês passado que, dadas às restrições da China devido à Covid-19 e à relutância de Xi em viajar, Washington estaria buscando uma videoconferência no mês de novembro.

PUBLICIDADE

A vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean Pierre, foi perguntada em uma entrevista coletiva na segunda-feira sobre o momento da reunião virtual, e reiterou que havia um acordo em princípio para que Biden e Xi se reúnam antes do final do ano.

PUBLICIDADE