Revoltados, manifestantes em Paris invadem sede da Louis Vuitton (vídeo)

247 - Manifestantes em Paris revoltados com o avanço da reforma previdenciária do presidente Emmanuel Macron entraram em confronto com a polícia nesta quinta-feira (13).

Em um ato paralelo que indica reivindicações mais amplas, grevistas invadiram a sede do conglomerado LVMH, que controla marcas de luxo como Louis Vuitton e Dior.

Depois de participarem de uma reunião na estação de trem Paris Gare de Lyon, no leste da cidade, mais de 400 grevistas pegaram o metrô e organizaram uma ação surpresa no endereço da LVMH, situado no número 22 da Avenida Montaigne, perto da avenida Champs Elysées.

Veja abaixo um registro do momento da invasão:

Manifestantes em Paris invadem a sede da LVMH em Paris

Segundo a Prefeitura, cerca de 42 mil pessoas foram às ruas na capital — número menos expressivo que o de protestos anteriores. As manifestações marcam a última tentativa de pressão popular contra a reforma antes da decisão do Conselho Constitucional, que avaliará nesta sexta-feira (14) a constitucionalidade do texto.

Esta não é a primeira vez que os manifestantes em Paris invadem a sede de uma grande empresa. Na semana passada, eles ocuparam o escritório da gestora de investimentos BlackRock em um ato contra a financeirização das aposentadorias. (Com informações de O Globo).

