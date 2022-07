'Risco de autogolpe no Brasil é real', avalia o cientista político Steven Levitsky

"Acho que se Bolsonaro tentasse provavelmente falharia (como Trump), mas o risco é real", afirmou o analista norte-americano, autor do livro 'Como as democracias morrem' edit

247 - Cientista político dos Estados Unidos (EUA), Steven Levitsky, autor do best-seller 'Como as democracias morrem', reforçou que "há uma chance real de um autogolpe" no Brasil. "Sempre que você elege um presidente autoritário, a democracia está em risco. Vimos isso nos Estados Unidos, e o mesmo acontece no Brasil. Então, há uma chance real de um autogolpe. Acho que se Bolsonaro tentasse provavelmente falharia (como Trump), mas o risco é real", disse o estudioso em entrevista publicada no jornal O Estado de S.Paulo, publicada nesta sexta-feira (22).

De acordo com o analista, existe a possibilidade de acontecer um episódio parecido com a invasão do Capitólio (EUA) no Brasil, "Bolsonaro parece ter se inspirado em 6 de janeiro". "Para ter sucesso onde Trump falhou, no entanto, ele precisaria de cooperação militar", continuou.

"A melhor maneira de derrotar uma figura ou partido autoritário é isolá-los, para derrotá-los politicamente, incluindo forças da esquerda, centro e direita. Não há garantia, mas há uma melhor chance de sucesso. Neste caso, o melhor caminho para assegurar que Bolsonaro não subverta a eleição ou acarrete uma crise como Trump fez é fazê-lo perder massivamente no primeiro turno", acrescentou.

Segundo o estudioso, "até agora as instituições do Brasil tiveram um desempenho muito bom" para reagir às acusações sem provas feitas por Bolsonaro de que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. "Eles resistiram amplamente aos ataques de Bolsonaro. Uma instituição crítica, no entanto, continua sendo as forças armadas e o controle civil sobre ela. Isso enfraqueceu nos últimos anos, e a sobrevivência democrática do Brasil dependerá disso".

