Risco de fome em Gaza é alarmante, afirma representante da Turquia no Conselho de Segurança da ONU

247 - O representante permanente da Turquia na ONU alertou na terça-feira (13) sobre o agravamento da situação humanitária na Faixa de Gaza, informa a agência palestina de notícias WAFA.

Sedat Onal disse numa reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a manutenção da paz e segurança internacionais que “2,2 milhões de pessoas em Gaza vivem num estado de crise sob bombardeamentos implacáveis, sem ajuda humanitária suficiente”.

“Além disso, alguns doadores suspenderam o financiamento à UNRWA, a espinha dorsal da resposta humanitária em Gaza. O risco de fome em Gaza é alarmante”, disse ele.

No quinto mês do conflito, Onal disse que o Conselho ainda não consegue impedir a catástrofe.

"Neste momento, um novo episódio desta tragédia está em curso em Rafah, no sul de Gaza, apesar das advertências da comunidade internacional. O Conselho precisa de prestar atenção ao clamor global em Gaza", acrescentou, sublinhando a expectativa de o Conselho é claro em assegurar um cessar-fogo imediato, uma assistência humanitária sem entraves e em evitar a deslocação forçada de pessoas.

“A Turquia continuará ativamente envolvida em todos os esforços internacionais para alcançar a paz, combater as alterações climáticas e aliviar a insegurança alimentar global”, disse Onal.

