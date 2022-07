Rishi Sunak lidera primeira rodada de votação em disputa para premiê do Reino Unido

Sunak teve 88 votos, à frente de Penny Mordaunt, com 67, e Liz Truss, com 50. O atual ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, e o ex-ministro Jeremy Hunt foram eliminados da disputa edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O ex-ministro das Finanças britânico Rishi Sunak foi o mais votado na primeira rodada da eleição para suceder Boris Johnson como líder do Partido Conservador e primeiro-ministro do Reino Unido, nesta quarta-feira (13).

Parlamentares conservadores votaram para restringir a disputa entre os candidatos. Veja como foi o placar da primeira rodada entre os mais votados:

Rishi Sunak: 88 votos

Penny Mordaunt: 67 votos

Liz Truss: 50 votos

O atual ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, e o ex-ministro Jeremy Hunt foram eliminados por serem os menos votados. Agora, os três acima voltam a disputar os votos dos deputados do Partido Conservador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nadhim Zahawi, que assumiu a carga do ministro das Finanças na semana passada, e o ex-ministro das Relações Exteriores Jeremy Hunt foram eliminados depois de não conseguirem o mínimo necessário de 30 votos. Eles se juntam aos outros candidatos que desistiram no dia anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os restantes --que também incluem a ex-ministra da Igualdade Kemi Badenoch, a procuradora-geral, Suella Braverman, e Tom Tugendhat, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento-- passarão para uma nova rodada na quinta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As votações subsequentes serão realizadas entre os legisladores conservadores, eliminando o candidato com menos votos de cada vez, para reduzir o campo a dois finalistas até 21 de julho. O novo líder será escolhido entre os dois 200.000 membros do Partido Conservador no país, e será anunciado em 5 de setembro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE