Robert F. Kennedy Jr, sobrinho do ex-presidente JFK, concorre à presidência dos EUA como democrata

247 — Robert F. Kennedy Jr., filho do senador assassinado Robert F. Kennedy e sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, apresentou a documentação eleitoral necessária para concorrer à presidência dos EUA em 2024 como candidato democrata, disputando com o atual presidente, Joe Biden, para ser o candidato do partido.

Embora seja um ativista ambiental conhecido, Kennedy é considerado um outsider na corrida eleitoral democrata devido às suas opiniões divergentes do restante do Partido Democrata. Por exemplo, ele tem uma opinião considerada “negacionista” à respeito das vacinas contra a Covid-19, o que o fez ter sua conta no Instagram suspensa em 2021.

Kennedy anunciou no Twitter em março que estava considerando concorrer à presidência, com sua principal prioridade sendo acabar com a “fusão corrupta” entre Estado e poder corporativo.

A corrida presidencial democrata também incluiu Marianne Williamson como candidata em março. Enquanto isso, o atual presidente Joe Biden ainda não anunciou formalmente sua candidatura à reeleição, mas espera-se que o faça nos próximos meses, segundo a CBS News.

