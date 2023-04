Robert Kennedy Jr. lança candidatura a presidente dos EUA e aponta colapso do império americano

Apoie o 247

247 — Robert F. Kennedy Jr., filho do senador assassinado Robert F. Kennedy e sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, apresentou sua candidatura democrata à presidência dos Estados Unidos em 2024, desafiando o atual presidente Joe Biden pela indicação do partido.

Kennedy é visto como um outsider na corrida presidencial democrata devido às suas opiniões divergentes do restante do partido, incluindo sua visão considerada “negacionista” sobre as vacinas da Covid-19, o que levou à suspensão de sua conta no Instagram em 2021.

Em março, Kennedy anunciou no Twitter que estava considerando concorrer à presidência com a intenção de acabar com a “fusão corrupta” entre Estado e poder corporativo. Nesta sexta-feira (7), no Twitter, ele pediu contribuições para sua candidatura para ajudá-lo a se eleger e “reunificar a América [Estados Unidos]”.

I have filed with the FEC and will announce my candidacy for President on April 19 in Boston. I am grateful for the outpouring of support. Help me in my bid to win in 2024 + reunite America. Consider donating $24 today. #24for24TeamKennedyhttps://t.co/sdeOWiBf9x April 7, 2023

Ainda, em outra publicação no Twitter, no dia 3 de abril, Kennedy apontou o colapsou do império americano.

“O colapso da influência americana sobre a Arábia Saudita e as novas alianças do Reino com a China e o Irã são símbolos dolorosos do fracasso abjeto da estratégia Neocon de manter a hegemonia global dos EUA com projeções agressivas de poder militar. A China deslocou o Império Americano ao projetar habilmente, ao invés disso, o poder econômico. Durante a última década, nosso país empreendeu trilhões de bombardeios em estradas, portos, pontes e aeroportos. A China gastou o equivalente construindo o mesmo em todo o mundo em desenvolvimento. A guerra da Ucrânia é o colapso final do "século americano", de curta duração, do Neocon. Os projetos Neocon no Iraque e na Ucrânia custaram 8,1 trilhões de dólares, esvaziaram a nossa classe média, fizeram do poder militar e da autoridade moral dos EUA motivo de chacota, empurraram a China e a Rússia para uma aliança invencível, destruíram o dólar como moeda global, custaram milhões de vidas e não fizeram nada para promover a democracia ou ganhar amizades ou influência”, escreveu.

The collapse of U.S. influence over Saudi Arabia and the Kingdom’s new alliances with China and Iran are painful emblems of the abject failure of the Neocon strategy of maintaining U.S. global hegemony with aggressive projections of military power. China has displaced the… — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) April 4, 2023

