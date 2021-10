Rodeado por mísseis, norte-coreano Kim diz que EUA e Coreia do Sul ameaçam paz

Kim Jong Un disse que armamento do país é necessário diante das políticas hostis dos Estados Unidos e do aumento militar na Coreia do Sul edit

Reuters - Ao lado dos maiores mísseis da Coreia do Norte, o líder Kim Jong Un disse que o desenvolvimento de armas de seu país é necessário diante das políticas hostis dos Estados Unidos e do aumento militar na Coreia do Sul, informou a mídia estatal nesta terça-feira.

Pyongyang está aumentando suas forças militares apenas para autodefesa e não para iniciar uma guerra, declarou Kim em um discurso na Exibição de Desenvolvimento de Defesa na segunda-feira, de acordo com a agência de notícias estatal KCNA.

Kim fez os comentários ao lado de uma variedade de armas, incluindo os mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs) do país, mostrou o jornal do partido governista Rodong Sinmun. Entre eles estava o Hwasong-16, o maior ICBM da Coreia do Norte, apresentado em um desfile militar em outubro de 2020, mas ainda não testado.

"Não estamos discutindo guerra com ninguém, mas sim prevenir a guerra em si e literalmente aumentar a dissuasão da guerra para a proteção da soberania nacional", disse ele, acrescentando que o principal inimigo da Coreia do Norte é a "própria guerra".

Imagens da televisão estatal mostraram Kim sorridente batendo palmas ao mesmo tempo em que soldados sem camisa usavam as mãos para quebrar tijolos colocados no peito de colegas, enquanto outros cortavam correntes enroladas em seus corpos em uma demonstração de força.

Um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul informou em uma coletiva que as agências de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estavam analisando o equipamento exibido.

