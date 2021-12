Roger Waters comemora vitória de Boric com panelaço: "talvez agora vamos sobreviver"

Apoie o 247

247 - O músico Roger Waters, do Pink Floyd, celebrou a vitória de Gabriel Boric no Chile com uma taça de vinho e um "panelaço". Em vídeo, ele saudou a escolha do povo chileno e deu um forte adeus a Sebastián Piñera.

"Bravo! Bravo! Não somente ao povo chileno, mas para todas as pessoas do mundo. Essa eleição foi muito importante, significava tudo para todos nós. Talvez agora vamos sobreviver", disse o músico.

Ele preparou uma breve canção: "Adeus Piñera e seus homens! Ele espera que nós nunca mais nos encontremos. Você não foi divertido, você era somente uma daquelas coisas", disse, mostrando o dedo do meio a Piñera.

"Obrigado Chile. Bravo! Olé!".

