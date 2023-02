Roger Waters refuta críticas sobre suposta ‘apologia a Putin’ em reunião da ONU

Músico foi convidado pelo embaixador russo para participar de encontro do Conselho de Segurança, onde criticou a própria Rússia, mas também Ucrânia e EUA edit

Opera Mundi - O assunto do encontro foi o fornecimento de armas à Ucrânia, que foi duramente criticado pelo músico britânico em mais de uma ocasião.

A reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) desta quarta-feira (08/02) contou com a inusitada participação do músico britânico Roger Waters, ex-líder da extinta banda de rock Pink Floyd.

O caráter pitoresco da reunião não se deu somente pelo fato de se trazer um músico a uma instância em que pessoas desse ramo não costumam participar, mas também pelo fato de que a presença de Waters foi justificada por uma publicação de Polly Samson, ex-esposa de David Gilmour, seu ex-colega de banda, na qual ela o acusa de “antissemita” e “apologista” do presidente russo Vladimir Putin.

Curiosamente, a presença de Waters foi possível graças a um convite do embaixador russo no Conselho de Segurança, Vassily Nebenzia.

O convite, no entanto, não impediu o músico de fazer críticas à Rússia durante sua declaração ao Conselho. Waters afirmou que “a invasão da Ucrânia pela Federação Russa foi ilegal. Eu a condeno nos termos mais fortes possíveis”.

Porém, o ex-líder do Pink Floyd também foi enfático ao dizer que “a invasão russa da Ucrânia não foi sem provocação, então também condeno os provocadores nos termos mais fortes possíveis”.

Esse trecho da declaração foi acompanhado de alusões aos governos da própria Ucrânia e dos Estados Unidos. Waters criticou o fornecimento de armas ao exército ucraniano e as políticas de sanções por parte dos países do Ocidente, o que, segundo ele, contribui para o agravamento do conflito.

“A guerra só enriquece o lobby das armas no mundo, mas muitos de nós não partilhamos os benefícios desta indústria bélica, razão pela qual o único caminho sensato é pedir um cessar-fogo imediato”, disse o músico em sua conclusão.

Críticas de Polly Samson e David Gilmour

A declaração de Polly Samson, dias atrás, acusava Waters de justificar a postura russa na Guerra. “Infelizmente, Roger Waters é um anti-semita por dentro. Também apologista de Putin e mentiroso, ladrão, hipócrita, sonegador de impostos, misógino, doente de inveja e megalomaníaco. Chega de bobagens”, disse ela.

Seu ex-marido, Davido Gilmour, replicou a mensagem junto com um comentário seu que dizia “cada palavra é comprovadamente verdadeira”.

A participação de Waters na reunião do Conselho de Segurança foi a primeira manifestação pessoal dele sobre o tema.

Antes disso, a única declaração tinha partido de sua assessoria de imprensa, que lançou um comunicado dizendo que o artista “está ciente dos comentários inflamatórios e extremamente imprecisos que Polly Samson fez sobre ele no Twitter, os quais ele refuta completamente. Atualmente, ele está recebendo conselhos sobre sua posição”.

