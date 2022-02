'Rompimento das relações diplomáticas com a Ucrânia é extremamente indesejável', diz Kremlin

Apoie o 247

TASS - O rompimento das relações diplomáticas com a Ucrânia só complicará ainda mais as relações entre os dois países e povos e é extremamente indesejável, disse o secretário de imprensa presidencial russo, Dmitry Peskov, nesta terça-feira (22).

Mais cedo, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse que recebeu um pedido do Ministério das Relações Exteriores para sancionar o rompimento das relações diplomáticas com a Rússia e prometeu considerá-lo.

"Naturalmente, o rompimento das relações diplomáticas seria um cenário extremamente indesejável, o que só tornaria tudo ainda mais difícil não só para os estados, mas também para seus povos", disse.

Na segunda-feira, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto reconhecendo a soberania das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk (DPR e LPR). Tratados de amizade, cooperação e assistência mútua foram assinados com seus líderes. Putin instruiu o Ministério das Relações Exteriores a estabelecer relações diplomáticas com as repúblicas do Donbass e o Ministério da Defesa para garantir a paz em seus territórios.

