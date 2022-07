Rover da NASA descobre objeto semelhante a emaranhado de cordas em Marte (IMAGENS)

Pequeno emaranhado é um pedaço de lixo, provavelmente a sobra do paraquedas do Perseverance, parte do equipamento que garantiu pouso seguro do rover na superfície de Marte em 2021 edit

Sputnik Brasil - Estranho objeto encontrado pelo rover Perseverance da NASA seria a melhor evidência definitiva de que já existiu água no Planeta Vermelho?

De acordo com os cientistas, o pequeno emaranhado é na verdade um pedaço de lixo, provavelmente a sobra do paraquedas do Perseverance, parte do equipamento que garantiu o pouso seguro do rover na superfície de Marte em fevereiro de 2021.

Divulgada pela Science Alert, a imagem principal foi feita com a câmera A frontal direita de prevenção de perigo do Perseverance e retrata a visão aproximada da pequena corda emaranhada em comparação com a extremidade do braço robótico do rover.

Imagem do rover Perseverance da NASA registra estranho objeto emaranhado, 12 de julho de 2022 (Photo: NASA/JPL-Caltech) NASA/JPL-Caltech

A "torre" do braço está tocando uma rocha, de onde a broca deve ter recém-coletado uma amostra, e suas câmeras e equipamentos de análise mineral e química são usados para estudar a habitabilidade de Marte no passado, escolhendo as amostras mais valiosas para armazenamento e posterior retorno à Terra para estudos mais detalhados.

Especula-se que o vento marciano tenha deslocado a corda, que como arbusto seco nos filmes de Velho Oeste norte-americanos tenha passado pelo rover e, segundo as imagens reveladas alguns dias depois, parece estar mais longe do local de registro.

O Perseverance encontrou vários objetos que sobraram do pouso, incluindo seu próprio paraquedas, e o helicóptero Ingenuity sobrevoou e tirou fotos da concha traseira quebrada.

"Arbusto marciano? Não. Mais "coisas" do estágio de descida do rover Perseverance ou concha traseira que foi soprada pra perto do rover pelo vento sussurrante marciano. Se você está preocupado com este lixo, não fique... Em mais ou menos 100 anos, os marcianos vão estar coletando avidamente todas essas coisas e exibindo-as em museus ou transformando-as em 'joias históricas', como fazemos com fósseis, âmbar e meteoritos", brincou o especialista em edição de imagens Stuart Atkinson.

