Ruptura das relações entre UE e Rússia está acontecendo há muitos anos, diz diplomata russo

Na semana passada, Sergei Lavrov afirmou que Moscou está pronta para romper relações com União Europeia se o bloco introduzir sanções que coloquem em risco esferas sensíveis da economia russa edit

Sputnik - A ruptura das relações entre a Rússia e a União Europeia já é de muito tempo, e quem iniciou a ruptura foi a UE, declarou Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia.

"Em princípio, qualquer pessoa com um interesse mínimo na situação na Europa sabe há bastante tempo que há muitos anos esta ruptura [das relações entre a Rússia e a União Europeia] está acontecendo: a UE está sucessivamente rompendo as relações", afirmou Lavrov durante coletiva de imprensa em São Petersburgo.

De acordo com o chanceler, 2014 foi o ponto de virada, quando ocorreu um golpe de Estado na Ucrânia e a "UE demonstrou de forma geral a sua impotência em relação a um acordo que foi alcançado pouco antes do golpe de Estado entre as autoridades e a oposição, assinado pela Alemanha, França e Polônia".

Diplomata russo observou que a oposição abriu mão das assinaturas e da opinião da UE sobre a necessidade de cumprimento do acordo.

Na semana passada, Sergei Lavrov afirmou que Moscou está pronta para romper relações com União Europeia se o bloco introduzir sanções que coloquem em risco esferas sensíveis da economia russa.

Pouco tempo depois, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, declarou que o sentido das afirmações de Lavrov foi distorcido, dizendo que a Rússia não será a parte iniciadora deste processo e que, ao contrário, quer desenvolver relações com a UE.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.