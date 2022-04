Rússia a militares ucranianos em Mariupol: se baixarem as armas, irão sobreviver

Todos aqueles que depuserem as armas em Azovstal e se renderem no domingo terão vida garantida, disse o Ministério da Defesa russo edit

247 - O Ministério da Defesa russo afirmou neste sábado (16) que todos aqueles que deporem as armas em Azovstal e se renderem no domingo terão vida garantida, informaram as agências russas Sputnik e Tass.

No início da semana, 1.160 soldados ucranianos, incluindo 176 oficiais, da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais se renderam em Mariupol. O Ministério da Defesa russo disse estar pronto para permitir que todas as tropas ucranianas se retirem por corredores humanitários e prometeu poupar os nacionalistas ucranianos que concordarem em depor as armas. O lado ucraniano recusou a oferta.

A Rússia disse que os caças restantes – que alega serem ucranianos e estrangeiros – estão bloqueados na siderúrgica Azovstal. Tass citou o coronel-general Mikhail Mizintsev, diretor do Centro Nacional Russo de Gerenciamento de Defesa, dizendo que a situação na fábrica era “catastrófica”.

"Considerando a situação catastrófica que se desenvolveu na usina metalúrgica Azovstal, e sendo guiadas por princípios puramente humanos, as Forças Armadas russas propõem que militantes de batalhões nacionalistas e mercenários estrangeiros parem todas as hostilidades e deponham armas a partir das 06:00, horário de Moscou [ 03:00 GMT] em 17 de abril de 2022", disse o coronel-general Mikhail Mizintsev, chefe do Centro de Controle de Defesa Nacional do Ministério da Defesa da Rússia.

