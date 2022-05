Apoie o 247

RT - A situação humanitária nas regiões controladas por Kiev da Ucrânia está piorando drasticamente, aproximando-se de um ponto crítico, enquanto as autoridades do país e do Ocidente estão exacerbando o problema, informou o Centro de Coordenação Interagencial de Resposta Humanitária da Federação Russa.

Citando dados da Unicef, a agência disse que 8,7 milhões de pessoas na Ucrânia sofrem de desnutrição, e 22,8% das crianças menores de cinco anos de idade recebem alimentação insuficiente.

"Ao mesmo tempo, o regime de Kiev, apesar da grave escassez de alimentos e da ameaça de uma crise alimentar, negligenciando o bem-estar de seu próprio povo, está 'pronto para fazer qualquer coisa' para agradar os países ocidentais, que, hipocritamente assegurando seu apoio humanitário, estão tentando exportar grãos da Ucrânia tanto quanto possível, tentar exportar grãos da Ucrânia o mais rápido possível através dos chamados 'corredores de solidariedade', organizados pela União Européia, sem nenhuma preocupação com o que acontecerá no país após o esvaziamento dos celeiros ucranianos", denunciou o centro.

Além disso, lamentaram que este cenário esteja ocorrendo diante da "histeria incessante do 'Ocidente civilizado' e suas falsas acusações contra a Rússia de criar artificialmente uma crise alimentar no mundo".

Com base em informações reveladas por prisioneiros militares, o centro informou que as Forças Armadas ucranianas, instigadas por seus superiores ocidentais, prepararam novas provocações em instalações de armazenamento de grãos, seguindo um cenário anteriormente praticado na cidade de Rubezhnoye na República Popular de Lugansk e em Orekhov na região de Zaporozhie, para acusar os militares russos de supostos ataques indiscriminados à infra-estrutura civil.

Estas provocações envolvem a mineração de um silo na aldeia de Prosyaya, na região de Dnipropetrovsk, que planejam explodir, e o lançamento de vários lança-foguetes em uma fábrica de grãos em Vrubovka, na República Popular de Lugansk, para atacar as posições das forças russas e provocar uma resposta.

"Estas ações dos nacionalistas [nazistas] ucranianos imitam as táticas de terra queimada dos nazistas durante a Grande Guerra Patriótica e contradizem todas as normas morais e princípios geralmente aceitos do direito humanitário internacional", enfatizou a agência.

