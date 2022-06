Rússia acusa Reino Unido de financiar vídeos de propaganda ucraniana

Apoie o 247

RT - O Ministério da Defesa da Rússia divulgou nesta sexta-feira, 3, o que alegou ser cenas de combate encenadas filmadas em nome do governo ucraniano e pagas pelo governo britânico. Os dois clipes curtos parecem ser imagens do que parece ser um filme de guerra.



A filmagem dos vídeos ocorreu em 28 de maio na cidade de Meshkovka, na região de Nikolaev, na Ucrânia, informou o Ministério. Uma estação de trem com o mesmo nome está localizada nos arredores da capital provincial, no sul do país.



Um dos vídeos mostra dois veículos blindados de frente para a câmera. Ao comando de uma mulher, que parece ser a diretora do filme, a porta dos fundos do veículo mais próximo se abre e um grupo de homens armados, uniformizados e com braçadeiras vermelhas começa a sair. Vários outros se levantam da grama ao redor do segundo veículo à distância e começam a avançar com suas armas levantadas.

O segundo clipe é uma cena de tiroteio, com um grupo de homens armados e uniformizados recuando pelos escombros enquanto atiravam de volta em um inimigo invisível. A pirotecnia parece simular o fogo inimigo. Em um ponto, uma equipe de filmagem com aparência profissional aparece.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, os vídeos visam inspirar confiança nas habilidades de combate de Kiev, tanto na Ucrânia quanto nas nações ocidentais, e mostrar a “suposta eficácia” das armas ocidentais fornecidas ao país.



A cena do tiroteio, de acordo com o comunicado, pretende ser uma recriação de uma heroica posição ucraniana contra as forças russas esmagadoras que nunca aconteceu.



O primeiro vídeo, alegaram os militares russos, busca mostrar o avanço das tropas russas, que foram interpretadas por um grupo de milícias ucranianas. O MD russo afirmou que a equipe de filmagem não conseguiu nenhum veículo blindado russo real para a cena e usou os ucranianos.



“A próxima sessão de filmagem está marcada para 5 e 6 de junho”, afirmou o porta-voz do Ministério da Defesa, major-general Igor Konashenkov. “As imagens serão de testemunhos encenados de ‘ucranianos comuns’ acusando a Rússia de supostamente atirar em comunidades pacíficas de propósito”.



O Ministério alegou que o Reino Unido não apenas financiou as filmagens, mas também ofereceu sua contribuição criativa. O projeto foi lançado “em meio ao desastre político de Kiev em Mariupol e derrotas militares no Donbass”, disse o comunicado.

