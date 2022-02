Rússia afirma que a Conferência de Munique perde objetividade: "clube de só um ponto de vista"

Apoie o 247

(Sputnik) – A Conferência de Segurança de Munique está perdendo sua objetividade, disse à Sputnik o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.

"Não acho que a Conferência de Munique como plataforma de discussão esteja perdendo sua relevância. Não. Ainda é interessante para muitos e procurada por muitos", observou Peskov.

"Mas perde sua relevância para nós, porque perde sua objetividade. Torna-se um clube de um ponto de vista", acrescentou o porta-voz.

Ele especificou que agora apenas os defensores de tal ponto de vista podem discuti-lo no âmbito da conferência.

"Um discurso absolutamente construtivo"

O famoso discurso de Putin na Conferência de Segurança de Munique em 2007 não foi agressivo, disse Peskov.

Segundo o porta-voz, os representantes do coletivo Ocidente imediatamente após a conferência descreveram as palavras do presidente russo como um discurso mais agressivo do que ouviram ultimamente.

"Ainda tenho certeza de que não há nada agressivo lá. É um discurso absolutamente construtivo, um apelo para não enterrar a cabeça na areia como os avestruzes fazem, mas para abordar questões que inevitavelmente crescerão ao máximo nos próximos anos." enfatizou.

A Rússia, acrescentou, esperava que após o discurso de Putin em Munique os países ocidentais entendessem a futilidade de um mundo unipolar, mas isso não aconteceu, levando os países a "uma linha muito perigosa".

Neste contexto, o porta-voz salientou que se o Ocidente não estivesse à procura de uma oportunidade de subjugar a Rússia nos últimos 15 anos, agora a Europa "seria mais estável, mais previsível e mais segura".

Espera-se que este ano a Conferência de Munique aconteça de 18 a 20 de fevereiro e que pela primeira vez nos últimos dois anos seja presencial.

O presidente russo, Vladimir Putin, recusou-se a participar da conferência.

10 de fevereiro marcou 15 anos desde que Putin fez seu famoso discurso na Conferência de Munique. Durante seu discurso, ele criticou duramente a política externa dos EUA e a ideia de uma ordem mundial unipolar, se manifestou contra os planos de expansão da OTAN e a implantação de sistemas de defesa aérea dos EUA na Europa Oriental.

A expansão da OTAN para o leste voltou a ser fonte de controvérsia internacional no final de 2021, quando a Rússia publicou os rascunhos de um acordo sobre garantias de segurança que propunha aos EUA e àquela aliança ocidental.

Moscou exige garantias legais de que a Otan se absterá de novos alargamentos para o leste, detenha a incorporação da Ucrânia ao bloco e suspenda a instalação de bases militares no espaço pós-soviético.

A Conferência de Segurança de Munique é realizada anualmente em fevereiro desde 1963 na cidade alemã de mesmo nome. O fórum reúne líderes mundiais, políticos e especialistas para discutir as questões relevantes da política internacional.