Rússia afirma ter feito progresso em batalha por Bakhmut

Reuters - A Rússia disse no domingo (23) que suas forças avançaram em Bakhmut, enquanto um importante comandante ucraniano afirmou que suas tropas estavam mantendo a linha de frente na cidade quase destruída em alguns dos combates mais sangrentos da guerra de 14 meses.

O Ministério da Defesa russo disse que suas forças garantiram dois quarteirões nos distritos ocidentais e que unidades aerotransportadas estavam fornecendo reforços ao norte e ao sul. A Rússia vê Bakhmut como um impulso para mais avanços no leste da Ucrânia.

Yevgeny Prigozhin, chefe da força militar privada russa Wagner, que lidera o ataque a Bakhmut, reivindicou 80% do controle da cidade. Kiev negou repetidamente as alegações de que suas tropas estão prestes a se retirar.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, prometeu continuar defendendo a cidade.

No domingo, o chefe instalado pela Rússia da região de Kherson, no sul da Ucrânia, negou um relato de uma instituição dos Estados Unidos de que as forças ucranianas haviam assumido posições na margem leste do rio Dnipro.

