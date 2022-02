Rússia afirma ter matado cinco 'sabotadores' ucranianos perto da fronteira

Seria o primeiro confronto direto com as forças ucranianas desde que Moscou mobilizou soldados em sua fronteira edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Rússia alegou que destruiu dois veículos militares ucranianos, matando cinco pessoas. Seria o primeiro confronto direto com as forças ucranianas desde que Moscou, capital russa, mobilizou 190.000 soldados em sua fronteira. A informação foi publicada pela agência estatal de notícias Interfax com base em documentos da Defesa.

Segundo a mídia, "cinco membros de um grupo de sabotadores foram eliminados". "O Exército russo e as guardas de fronteiras impediram a violação da fronteira por parte dos sabotadores ucranianos", diz ainda a matéria.

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) informou à agência de notícias russa Tass que o grupo se infiltrou no território russo da Ucrânia em dois veículos de combate.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

TVs russas dizem que o governo de Vladimir Putin nega invasão, mas mas vai "proteger cidadãos”.

O presidente da Rússia havia ordenado a movimentação de tropas em regiões de fronteira com a Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rússia pretende barrar a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos Estados Unidos. O governo do presidente americano, Joe Biden, acusou os russos de tentativa de invasão em território ucraniano. o longo dos anos por Moscou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE