Rússia ainda não pretende montar bases militares em Donbass

Por Layla Guest, RT - Embora a Rússia tenha fechado um acordo que lhe permite enviar tropas e equipamentos militares a longo prazo para locais em todo o Donbass, no momento não tem planos concretos para estabelecer instalações nas recém-reconhecidas Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, revelou Moscou.

Falando a repórteres nesta terça-feira (22), o vice-ministro das Relações Exteriores, Andrey Rudenko, explicou os movimentos que as forças armadas de seu país estão considerando adotar na região.

“Até agora, não houve nenhuma conversa sobre a criação de bases”, disse ele. “Mas, se necessário, faremos tudo que precisar ser feito. O acordo prevê isso”, disse.

Seus comentários vêm logo após o presidente russo, Vladimir Putin, assinar um decreto reconhecendo oficialmente as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk como nações soberanas. Após a afirmação de sua independência pelo Kremlin, Putin ordenou que as forças armadas russas “garantissem a paz” nas recém-reconhecidas repúblicas de Donbass. Em poucas horas, surgiram relatórios e vídeos não confirmados que pretendiam mostrar tropas russas atravessando a fronteira.

Sob os termos de um acordo de amizade e cooperação ratificado pelos parlamentos das duas regiões separatistas na terça-feira, Moscou pode estabelecer bases militares em seu território.

Os líderes das regiões de Donetsk e Lugansk, Denis Pushilin e Leonid Pasechnik, apelaram formalmente a Putin pelo reconhecimento em meio a relatos de bombardeios pesados ​​entre as duas regiões separatistas e as forças armadas da Ucrânia. Na semana passada, os dois chefes regionais anunciaram que começaram a evacuar civis para a Rússia, citando um forte aumento nas hostilidades, e ordenaram a mobilização de todos os homens aptos para estarem prontos para pegar em armas em um possível conflito.

A Ucrânia rejeita as alegações de que está se preparando para atacar, com Aleksey Danilov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, alegando que “há uma tentativa de provocar nossas forças” e que as tropas de Kiev “só podem abrir fogo se houver uma ameaça à vida de nossos membros do serviço.”

Donetsk e Lugansk se separaram de Kiev em 2014 após os eventos do Maidan, quando violentos comícios derrubaram o governo eleito da Ucrânia. No entanto, até esta semana, nem a Rússia nem qualquer outro país membro da ONU havia reconhecido sua tentativa de independência.

Autoridades ocidentais vêm alertando há meses sobre uma iminente invasão russa da Ucrânia e sugeriram que Moscou poderia usar operações de “bandeira falsa” contra os dois territórios para justificar a entrada do exército. manifestou preocupação com os acontecimentos ocorridos nas repúblicas separatistas.

No discurso de Putin na segunda-feira, o líder russo disse que a afirmação de sua soberania veio como resultado direto do fracasso dos acordos de Minsk, destinados a pôr fim ao conflito de longa data no leste da Ucrânia.

O principal diplomata de Kiev também alertou anteriormente que Moscou afirmando a autonomia das repúblicas do Donbass prejudicaria os acordos de paz existentes, assinados na capital bielorrussa em 2014. todas as consequências que a acompanham”, disse Dmitry Kuleba no início deste mês. No entanto, em seu discurso à nação, Putin afirmou que a Ucrânia abandonou o acordo, insistindo que “eles não estão interessados ​​em soluções pacíficas”.

