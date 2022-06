Rússia alerta imprensa norte-americana em Moscou sobre risco de perda de credenciais, diz Reuters

Apoie o 247

LONDRES (Reuters) - O governo russo alertou organizações norte-americanas de imprensa nesta segunda-feira sobre o risco de terem suas credenciais retiradas, a não ser que o tratamento a jornalistas russos nos Estados Unidos seja melhorado, segundo três fontes familiarizadas com o assunto.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, alguns veículos estatais russos foram impedidos de operar nos Estados Unidos e em outros países ocidentais, com retirada de licenças de transmissão e aplicação de sanções aos veículos, medidas que Moscou considera um desrespeito à liberdade de imprensa.

Em Moscou, o presidente russo, Vladimir Putin, sancionou uma lei em março impondo mandado de prisão de até 15 anos pelo compartilhamento intencional de "notícias falsas" sobre as Forças Militares do país, levando alguns veículos ocidentais a retirarem seus jornalistas da Rússia.

A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia Maria Zakharova anunciou na semana passada que estava convocando os diretores de veículos de imprensa dos Estados Unidos para notificá-los de "medidas mais restritivas" em resposta à "hostilidade" enfrentada por seus colegas russos nos Estados Unidos.

Na reunião desta segunda-feira, ela destacou as dificuldades enfrentadas pelos jornalistas russos no Ocidente, incluindo questões de renovações de vistos, contas bancárias bloqueadas e suposto assédio de agências de Inteligência norte-americanas, de acordo com três fontes com conhecimento direto sobre a reunião.

Zakharova avisou os veículos que se os jornalistas russos não conseguirem trabalhar livremente nos Estados Unidos, jornalistas de veículos norte-americanos na Rússia irão enfrentar dificuldades semelhantes com vistos, credenciamento e contas bancárias.

