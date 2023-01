Rússia alerta OTAN que confronto direto arrastará mundo para colapso nuclear

Oleg Morozov alertou que as declarações sobre o confronto direto entre a OTAN e a Rússia estão arrastando o mundo para um colapso nuclear edit

Sputnik - As recentes declarações de que a OTAN está pronta para um confronto direto com a Rússia estão arrastando o mundo para um colapso nuclear, sendo que a Rússia jamais buscou um conflito com a aliança e esta retórica não mudará o propósito da operação especial, declarou Morozov.

Anteriormente, o chefe do Comitê Militar da aliança, almirante Rob Bauer, afirmou que a aliança estava pronta para um confronto direto com a Rússia.

"A OTAN deve entender que declarações como esta estão arrastando o mundo para um colapso nuclear. Elas não farão com que abandonemos nossos objetivos na Ucrânia. E [a OTAN] deve aceitar que um conflito nuclear não requer seletividade", enfatizou Morozov.

Morozov ainda caracterizou a declaração de Bauer como "infeliz", observando que a Rússia nunca buscou um conflito militar com a OTAN, e sempre trabalhou para reduzir a tensão militar.

"Nossa resposta deve ser aumentar a pressão militar na Ucrânia. Cada passo em frente [da Rússia] afasta um conflito com a OTAN. Cada passo atrás o aproxima!", concluiu.

