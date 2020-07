Rússia alerta que EUA estão treinando milícias perto de sua base na Síria

Sputnik - Em zonas da Síria onde se registra presença ilegal de forças dos EUA, o problema dos terroristas "não só não está resolvido, como, pelo contrário, eles são encorajados a prosseguir as suas atividades", disse a representante oficial da chancelaria russa, Maria Zakharova.

As tropas dos EUA que se encontram ilegalmente no território da Síria estão treinando milícias no sul do país, onde se localiza a base militar norte-americana de Al-Tanf, disse na quinta-feira (16) Zakharova.

"Recebemos informações de que os que ocupam a chamada 'zona de segurança' em torno da localidade de Al-Tanf [os norte-americanos], estão treinando e fornecendo armas aos milicianos dos grupos armados ilegais Maghawir al-Thawra", afirmou a representante oficial.

"Isto é feito a fim de realizar ações de sabotagem em outras partes da Síria", explicou.

Na semana passada a defesa antiaérea russa derrubou dois drones lançados em direção à base aérea de Hmeymim.

A Síria enfrenta um conflito desde março de 2011, no qual as forças do governo enfrentam facções da oposição armada e grupos terroristas.

