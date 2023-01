Rússia anuncia cessar-fogo de 36 horas na Ucrânia durante Natal ortodoxo

Cessar-fogo na Ucrânia será iniciado a partir do meio-dia local de sexta-feira (6), de acordo com comunicado emitido pelo Kremlin edit

Sputnik - O presidente russo ordenou ao ministro da Defesa do país que fosse implementado um cessar-fogo na Ucrânia nas 36 horas a partir do meio-dia local de sexta-feira (6), conforme comunicado pelo Kremlin.

Vladimir Putin, presidente da Rússia, ordenou na quinta-feira (5) que Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, introduzisse um cessar-fogo ao longo de toda a linha de contato na Ucrânia, das 12h00 (06h00, horário de Brasília) de sexta-feira (6) até às 24h00 (18h00, horário de Brasília) de sábado (7), informou o serviço de imprensa do Kremlin.

"Tendo em conta o apelo de Sua Santidade, o patriarca [cristão ortodoxo russo] Kirill, instruo o ministro da Defesa da Federação da Rússia a introduzir um cessar-fogo ao longo de toda a linha de contato na Ucrânia a partir do meio-dia de 6 de janeiro até as 24h00 do dia 7 de janeiro", revela a declaração.

O Natal ortodoxo é celebrado todos os anos na véspera de 7 de janeiro, diferente do Natal católico, que acontece na véspera de 25 de dezembro, devido à diferença de calendário entre as duas denominações cristãs.

