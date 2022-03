Rússia anuncia evacuação de civis de Mariupol depois de erradicar as principais forças neonazistas em áreas residenciais

Apoie o 247

RT - O Ministério da Defesa russo declarou na segunda-feira que a operação para libertar Mariupol dos combatentes neonazistas ucranianos conseguiu abrir corredores humanitários e iniciar a evacuação de civis da cidade.

“Hoje, como resultado da ação efetiva das formações da República Popular de Donetsk com o apoio de unidades das Forças Armadas Russas, quase todos os postos de tiro organizados por neonazistas nos arredores de Mariupol foram destruídos localmente”, disse. o chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Rússia, Mikhail Mizintsev. Ao mesmo tempo, detalhou que as subdivisões especiais conseguiram erradicar as principais forças dos neonazistas nas áreas residenciais no perímetro da cidade.

Por outro lado, o Ministério da Defesa russo denunciou que a situação humanitária na Ucrânia continua a se deteriorar, enquanto a cidade de Mariupol "está em uma situação extremamente difícil há muito tempo".

De Moscou, eles também afirmaram que os neonazistas usam o cessar-fogo para reagrupar suas forças e usam os civis como "escudo humano". De acordo com Mizintsev, os combatentes neonazistas ucranianos continuam a erradicar a população de língua russa no país.

A evacuação de civis

"Diariamente, por onze dias consecutivos, a partir das 10 horas da manhã, o lado russo abre corredores humanitários na direção de Kiev, Chernigov, Sumy e Kharkov. A saída de civis e cidadãos estrangeiros por esses corredores está prevista tanto para a Rússia quanto oeste através dos territórios controlados por Kiev", disse Mizintsev.

A fim de garantir a segurança da população civil, Moscou aceitou os onze corredores humanitários adicionais propostos por Kiev nas direções de Kiev, Zaporozhye, Mariupol, Lugansk e Donetsk, anunciou o ministério russo. Enquanto isso, as autoridades ucranianas aprovaram para esta segunda-feira três das dez rotas de evacuação propostas por Moscou.

Mizíntsev explicou que quatro comboios com um total de 200 ônibus foram formados para facilitar a evacuação da população civil, 50 dos quais já chegaram ao local. Está especificado que todos os residentes de Mariupol que desejam deixar a cidade serão transferidos para centros de acomodação temporária. Da mesma forma, do ministério russo anunciaram o envio de comboios humanitários, o primeiro dos quais chegou a Mariúpol com 450 toneladas de medicamentos, produtos de primeira necessidade e alimentos, incluindo alimentos para bebés.

Por sua vez, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereschuk, confirmou à Reuters que um comboio de carros de moradores locais conseguiu deixar a cidade na segunda-feira.

Ao mesmo tempo, o representante do ministério afirmou que as cidades de Kherson e Melitopol estão sob o controle das forças russas, enquanto a Rússia fornece tudo o que é necessário para a população, que "continua a viver uma vida pacífica".

