Rússia anuncia presença de Putin em reunião do Conselho de Segurança Coletiva sobre Cazaquistão

Kremlin informa que encontro será nesta segunda-feira e vai discutir sobre situação no Cazaquistão edit

ICL

247 - O presidente russo, Vladimir Putin, participará de uma reunião online extraordinária do Conselho de Segurança Coletiva do CSTO (sigla em inglês) nesta segunda-feira (10), presidida pela Armênia, informou o serviço de imprensa do Kremlin neste domingo.

"A reunião vai discutir a situação na República do Cazaquistão e medidas para normalizá-la", especificou o serviço de imprensa.

