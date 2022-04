Rússia anuncia que dará "resposta dura" a ataques da Ucrânia ao seu território

Apoie o 247

Sputnik - O Ministério das Relações Exteriores russo avisou que as tentativas de Kiev e de países ocidentais de provocar a Ucrânia a disparar contra alvos russos levará a uma "resposta dura da Rússia".

Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, advertiu contra o que disse ser o encorajamento de ataques ucranianos ao território russo.

"Gostaria que em Kiev e nas capitais ocidentais levassem a sério as afirmações do Ministério da Defesa do nosso país de que a continuação das provocações da Ucrânia para atingir alvos russos levará certamente a uma resposta dura da Rússia [...]. Não aconselhamos que continuem testando nossa paciência", disse na quinta-feira (28) Zakharova.

As armas fornecidas pelos países ocidentais à Ucrânia podem acabar nas mãos de terroristas da mesma forma que as que foram dadas à oposição na Síria, afirmou a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo.

"São claros os paralelos com os acontecimentos sírios, quando as armas fornecidas em massa pelo Ocidente à chamada oposição moderada síria eram vendidas no mercado paralelo e acabaram nas mãos dos terroristas do Estado Islâmico. Lembram com quem depois lutou o Ocidente? EUA? Reino Unido? Paris? Berlim? Roma? Claro, contra esse mesmo Estado Islâmico", acrescentou acrescentou ela.

