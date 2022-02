Rússia anuncia que vai restringir o acesso do Facebook no país

Apoie o 247

ICL

Do site RT - A Rússia restringirá o acesso ao Facebook a partir de 25 de fevereiro, disse seu regulador de mídia, Roskomnadzor, na sexta-feira, citando uma decisão dos promotores. Moscou acusou a gigante de tecnologia americana Meta de ter violado “direitos humanos fundamentais” ao bloquear contas russas, incluindo as de grandes agências de notícias.

A medida ocorre um dia depois que o Facebook, de propriedade da Meta, limitou o acesso às contas oficiais de quatro meios de comunicação russos, incluindo a agência de notícias RIA. No total, o Facebook “censurou” a mídia russa cerca de 23 vezes desde outubro de 2020, disse o regulador, acusando a empresa de violar a lei russa.

Roskomnadzor diz que exigiu que a Meta Platforms suspendesse as restrições e explicasse os motivos dos bloqueios, mas suas exigências foram ignoradas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em um comunicado divulgado na sexta-feira, a Procuradoria-Geral da Rússia reagiu às proibições declarando que considerava a rede social um “acessório para” violar o direito dos cidadãos russos à liberdade de informação. O Facebook “restringiu ilegalmente” o acesso a informações “socialmente significativas” por meio de ações “discriminatórias” contra a mídia russa, disse.

As autoridades suspenderão as restrições se o Facebook corrigir todas as suas violações e restaurar o acesso ao conteúdo de mídia em questão, disse o deputado russo Aleksandr Khinshtein na sexta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moscou já multou o Facebook por descumprimento da lei. A lista de suas violações varia desde violar as leis de privacidade ao armazenar os dados pessoais de cidadãos fora do território do país até deixar repetidamente de excluir conteúdo proibido na Rússia.

O Facebook reprimiu os meios de comunicação que considerava vinculados a Moscou, como o Redfish, afiliado à RT, que censurou em 2021. O banimento dessa conta atraiu críticas da Federação Internacional de Jornalistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: