247 - Representantes de várias organizações palestinas, incluindo o Hamas, a Jihad Islâmica e 12 outros partidos e movimentos deverão reunir-se em Moscou para uma “reunião inter-palestina”.

Este anúncio foi feito por Mikhail Bogdanov, Representante Especial da Rússia para o Médio Oriente e os países africanos, informa o EU Today.

Bogdanov afirmou que a reunião visa reunir todos os representantes palestinos com diversas posições políticas, incluindo os da Síria, do Líbano e de outros países da região.

Todas as organizações convidadas, exceto o Hamas e a Jihad Islâmica, fazem parte da Organização para a Libertação da Palestina (OLP).

A iniciativa representa os esforços diplomáticos da Rússia para dialogar com vários partidos e movimentos palestinos.

Em outubro, Moscou recebeu uma delegação do Hamas liderada por um membro do birô político do movimento, Abu Marzouk.

Muhammad Shtayyeh, Primeiro-Ministro da Autoridade Nacional Palestina, falando na Conferência de Segurança de Munique, afirmou que a Rússia convidou todas os grupos palestinos para uma reunião em Moscou no dia 26 de Fevereiro.

Shtayyeh condenou a violência contra civis e sublinhou a importância de alcançar a paz através de meios diplomáticos.

