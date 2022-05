Apoie o 247

ICL

TASS - Em uma reunião informal do Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira (6), diplomatas russos apresentaram o que consideram ser "vastas evidências" de crimes cometidos por militares e grupos nacionalistas ucranianos, que em particular dificultaram a evacuação da população civil. O embaixador da Rússia, Vasily Nebenzya, enfatizou que as autoridades ucranianas e seus patrocinadores ocidentais estão fazendo o máximo para evitar que essa triste verdade fique sob os holofotes.

Nebenzya pediu a seus colegas estrangeiros que prestem a devida atenção ao fato de que o exército ucraniano repetidamente enviou armas pesadas para áreas residenciais e usou civis como escudo humano, o que é uma violação do direito internacional humanitário.

"Temos razões suficientes para acreditar que todos esses princípios são sistematicamente violados pelo exército ucraniano e pelos paramilitares. Há muitos relatos de testemunhas oculares de como o exército ucraniano usa civis como reféns e escudo humano", disse ele.

Os presentes na reunião foram informados sobre a tática do exército ucraniano de instalar armas dentro de prédios de apartamentos e infraestruturas civis. Tanques e outros veículos blindados são colocados no piso térreo, e franco-atiradores, mísseis portáteis e armas pesadas estão instalados no telhado, com civis pacíficos literalmente imprensados ​​entre eles.

Diplomatas russos mostraram entrevistas em vídeo de civis ucranianos que conseguiram escapar da zona de hostilidades. Muitos testemunharam que o exército ucraniano abriu fogo contra os carros daqueles que tentavam usar os corredores humanitários para evacuação. Uma moradora de Mariupol descartou enfaticamente os rumores de que o exército russo foi responsável pela explosão dentro do teatro de Mariupol.

