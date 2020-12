Rússia aprova o uso da vacina Sputnik V em pessoas com mais de 60 anos

A campanha de vacinação já começou no país, mas era indicada para pessoas entre 18 e 59 anos. Segundo cientistas, a Sputnik V tem eficácia de 91,4% edit

247 - O Ministério da Saúde da Rússia aprovou neste sábado (26) o uso da Sputnik V, vacina desenvolvida pelo Instituto Gamaleya contra a Covid-19, em pessoas com mais de 60 anos. A imunização já começou no país, mas era indicada para pessoas entre 18 e 59 anos. A reportagem é do portal G1.

"O Ministério da Saúde aprovou mudanças nas instruções de uso. Assim, os cidadãos com mais de 60 anos também poderão ser vacinados contra o coronavírus ", disse Mikhail Murashko, ministro da Saúde, à emissora Russia-24.

Segundo a reportagem, Murashko acrescentou que a vacina foi considerada segura e eficaz para os mais velhos. “Foram realizados estudos clínicos sobre o uso da vacina em pessoas com mais de 60 anos. O exame confirmou sua segurança e eficácia”.

