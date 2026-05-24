Rússia ataca Kiev com onda de mísseis e drones

247 - Um ataque russo deixou quatro mortos em Kiev e na região metropolitana da capital ucraniana, além de dezenas de feridos, após uma onda de mísseis e drones lançada durante a madrugada deste domingo (24).

Segundo a Reuters, explosões foram ouvidas na capital ucraniana pouco depois da 1h da manhã, no horário local, após a Força Aérea da Ucrânia alertar, em seu canal no Telegram, para a possibilidade de a Rússia lançar um míssil balístico hipersônico Oreshnik, segundo a Reuters.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou que duas pessoas morreram e 56 ficaram feridas nos ataques à cidade. De acordo com ele, 30 feridos precisaram ser hospitalizados. Autoridades também relataram danos na histórica Praça da Independência, um dos principais símbolos da capital ucraniana.

“Foi uma noite terrível para Kiev”, disse Klitschko, em mensagem no Telegram enviada do local de um dos ataques. “Neste momento, equipes de resgate estão apagando incêndios e removendo os escombros. Os médicos estão prestando assistência às vítimas.”

Explosões levam moradores ao metrô

Durante a madrugada, muitos moradores buscaram proteção nas estações de metrô de Kiev, usadas como abrigo em meio aos bombardeios.

O chefe da administração militar da cidade informou que mais de 40 locais foram danificados em Kiev. Com o amanhecer, a fumaça de vários incêndios ainda era vista no horizonte, enquanto o cheiro acre se espalhava por partes da capital.

Bombeiros trabalharam para conter as chamas em prédios atingidos, e equipes de resgate retiraram feridos dos locais afetados. Imagens mostraram a fachada frontal de um edifício residencial de cinco andares destruída. Autoridades também relataram danos a escritórios, lojas, armazéns e ao saguão de uma estação de metrô.

Mortes também foram registradas nos arredores

Além das vítimas em Kiev, outras duas pessoas morreram e nove ficaram feridas em ataques na região metropolitana que circunda a capital, segundo o governador regional Mykola Kalashnyk.

Os ataques também foram registrados em outras partes da Ucrânia. A ofensiva ocorreu depois de o presidente Volodymyr Zelenskiy alertar, no sábado, que a Rússia estaria preparando um ataque contra o país com o uso do míssil Oreshnik, com base em informações de inteligência da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Europa.

A Força Aérea ucraniana não respondeu ao pedido de comentário sobre se um míssil Oreshnik atingiu algum alvo durante o ataque. A Rússia já atacou a Ucrânia duas vezes com esse tipo de míssil, que tem alcance de vários milhares de quilômetros e capacidade de carregar uma ogiva nuclear.

Putin havia determinado preparação de resposta

O alerta de Zelenskiy ocorreu depois que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou às Forças Armadas que preparassem opções de retaliação contra a Ucrânia. A ordem foi dada após um ataque de drone contra um dormitório estudantil na região de Luhansk, no leste ucraniano ocupado pela Rússia, na sexta-feira.

Os militares ucranianos negaram as acusações e afirmaram que tinham como alvo uma unidade russa de comando de drones.

A Polônia, país vizinho da Ucrânia, ativou sua aviação militar durante os ataques de domingo. Segundo o Exército polonês, não foram detectadas violações de seu espaço aéreo.