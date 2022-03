Rússia atinge comando da força aérea ucraniana

As forças russas avançam em seu objetivo de neutralizar as forças armadas da Ucrânia edit

247 - O centro de comando da força aérea ucraniana, em Vinnytsia, foi atingido nesta sexta-feira, 25, por mísseis de cruzeiro russos, que causaram “danos significativos”, segundo o exército da Ucrânia.

“Os russos dispararam seis mísseis de cruzeiro. Alguns foram derrubados pela defesa antiaérea. Os outros atingiram vários prédios, causando danos significativos”, disse o comando da força aérea no Telegram.

As forças russas avançam em seu objetivo de neutralizar as forças armadas da Ucrânia. O MD russo anunciou que, além de 14 mil baixas do lado do Exército ucraniano, foram destruídos praticamente a Força Aérea e o sistema de defesa antiaérea da Ucrânia. A Marinha ucraniana já não existe.

