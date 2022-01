Rússia avalia que não é o momento de discutir bases militares russas em Cuba e na Venezuela

Apoie o 247

GORKI, TASS – Não há necessidade de discutir a possibilidade de estabelecer bases militares russas em Cuba e Venezuela no momento, porque tais discussões estão causando tensões globais, disse o vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, em entrevista a meios de comunicação russos, incluindo a TASS.

“Não acho correto falar sobre isso neste momento porque, via de regra, causa tensões significativas imediatamente, pelo menos no campo econômico”, ressaltou.

Medvedev ressaltou que o estabelecimento de bases militares em outros países "depende das decisões soberanas desses países". "Temos alguns acordos com alguns países sobre a presença de nossas tropas, principalmente com a Síria e alguns outros estados. No entanto, é totalmente errado antecipar as coisas e dizer que queremos estabelecer uma base em algum lugar ou fizemos um acordo sobre isso porque pode desencadear tensões globais", observou o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

"Mantemos relações estreitas com Cuba e Venezuela, eles são nossos parceiros, os países que buscam uma política externa independente. São países absolutamente soberanos. Não podemos implantar nada lá <...> simplesmente porque deveria estar de acordo com sua postura geopolítica e seus interesses nacionais", enfatizou Medvedev.

Ao falar sobre os interesses nacionais de Cuba e Venezuela, disse que os dois países "procuram se libertar de seu isolamento e, em certa medida, restabelecer as relações normais com os Estados Unidos". "É por isso que é impossível implantar algo lá ou criar uma base lá, como era a prática na era soviética, quando tínhamos um sistema de defesa comum envolvendo vários países, baseado em uma ideologia comum", disse o vice do Conselho de Segurança russo. presidente concluiu.

