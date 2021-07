Rússia celebra Dia da Marinha com desfile naval e aéreo (VÍDEO)

Sputnik - Neste domingo (25) a Rússia celebra o Dia da Marinha, o principal desfile naval é realizado em São Petersburgo. Em 2021, o desfile é dedicado ao 325º aniversário da fundação da Marinha russa.

Aproximadamente 4.000 militares, 50 navios e submarinos e 50 aviões e helicópteros participarão do desfile, que conta com a presença do presidente russo Vladimir Putin.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, a parte naval inclui, além de outros navios, o cruzador de mísseis Marshal Ustinov, a fragata Admiral Kasatonov e as corvetas Stoiky e Gremyaschy. Pela primeira vez participa do desfile o submarino nuclear Knyaz Vladimir (projeto Borei-A).

A parte aérea da cerimônia em São Petersburgo inclui vários tipos de aeronaves, entre as quais caças Su-33, Su-27 e MiG-29, caças-bombardeiros Su-24, aviões de ataque ao solo Su-25, aeronaves antissubmarino Tu-142 e Il-38, aviões anfíbios Be-12 e helicópteros Mi-8, Ka-31R, Ka-29 e Ka-27M, entre outros.

