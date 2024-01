Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou nesta quarta-feira (24) que o 'ataque da Ucrânia' ao avião russo Il-76, resultando em sua queda na região de Belgorod, foi um ato "deliberado". A pasta chamou o incidente de "ato terrorista". As informações são da agência Sputnik.

Mais cedo no dia, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que um avião de transporte Il-76 das forças aéreas russas, com 65 prisioneiros ucranianos que estavam sendo transportados para uma troca, seis membros da tripulação e três acompanhantes, caiu na região de Belgorod. Vyacheslav Gladkov, chefe da região, disse que todas as pessoas a bordo do avião de transporte que caiu morreram.

"Kiev tinha pleno conhecimento da troca planejada [de prisioneiros de guerra]. Eles sabiam como e por qual rota os prisioneiros de guerra seriam transferidos. O ataque ao avião foi uma ação deliberada e consciente. O ataque terrorista demonstra claramente a incapacidade do regime de Kiev de negociar", disse o Ministério em comunicado, acrescentando que "condena" o ataque.

O Ministério também pediu às organizações internacionais que condenem as ações da Ucrânia, pois "seu silêncio significará apoio ao barbarismo de [Kiev]".

A derrubada do Il-76 na região russa de Belgorod põe em dúvida a possibilidade de quaisquer acordos com Kiev, disse o enviado especial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Rodion Miroshnik.

Kiev cometeu um ato de "barbarismo insano", demonstrando completo desrespeito pela vida humana, disse o oficial.

"A ditadura ucraniana os sacrificou para demonstrar a 'essência sangrenta da Rússia', mas demonstrou sua natureza nazista desumana ao matar de forma desafiadora aqueles que supostamente 'lutaram' por eles e esperaram por tanto tempo", observou Miroshnik.

A responsabilidade pelo crime recai sobre todos os representantes do regime de Kiev, afirmou Miroshnik.

IMPACTO EXTERNO - A tripulação do avião Il-76 que foi abatido na região de Belgorod conseguiu relatar sobre o impacto externo, disse Viktor Bondarev, presidente do comitê de defesa e segurança do Conselho da Federação, na quarta-feira.

"A tripulação conseguiu reportar que houve um impacto externo", disse Bondarev ao canal oficial da casa alta do parlamento russo, acrescentando que não há dúvida de que o avião foi abatido.

