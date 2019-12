Rússia, China e Irã realizam manobras militares no Oriente Médio

Segundo um porta-voz das Forças Armadas Iranianas, a ação naval conjunta visa promover e fortalecer o comércio internacional na região do Oriente Médio edit

247 - A Rússia, o Irã e a China iniciaram nesta sexta-feira (27) o exercício naval conjunto denominado Naval Safety Belt (Cintirão de Segurança Naval) no Mar de Omã ou Golfo de Omã, com o objetivo de garantir a segurança das vias marítimas na região do Golfo Pérsico.

No sábado, tem lugar uma manobra conjunta das três frotas, que consiste em uma operação de tiro contra um suposto alvo agressivo. No domingo, será simulada uma operação de resgate, com um ensaio de ataque a navio pirata. O "Cinturão de Segurança Naval" continuará até a próxima segunda-feira, 30 de dezembro, informaa Telesul.

Segundo o almirante da Marinha iraniana, Qolamreza Tahani, o objetivo desses exercícios de guerra é fortalecer a segurança comercial e enfrentar o terrorismo marítimo. "A mensagem mais importante é que a República Islâmica do Irã nunca ficará isolada."

Enquanto isso, a China diz que "o exercício visa aprofundar a cooperação entre as marinhas dos três países e transmitir um gesto de boa vontade". Da mesma forma, o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Wu Qian, disse que essas manobras "cumprem totalmente as disposições do direito internacional e não estão relacionadas à situação na região".

Segundo ele, os exercícios navais ajudarão a fortalecer as relações entre os três países. Por outro lado, as autoridades russas acrescentaram que será a primeira vez que simularão a liberação de um navio detido por piratas, indicando que três navios pertencentes à frota do Báltico russo participarão das manobras tripartidas.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse em uma entrevista coletiva que “nossos países fazem isso abertamente e de acordo com o direito internacional. Estamos envolvidos na manutenção da estabilidade e segurança na região e também na luta contra o terrorismo".