Tass – O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, criticou a reação dos Estados Unidos à morte do blogueiro russo Alexey Navalny, afirmando que é mais uma tentativa das autoridades americanas de interferir na política interna da Rússia. Antonov enfatizou a importância de investigar todos os detalhes do ocorrido antes de tirar conclusões precipitadas. Ele reprovou a postura de políticos locais americanos que já culpam as autoridades russas pela morte de Navalny, chamando isso de uma interferência inaceitável nos assuntos internos da Federação Russa. As declarações foram feitas em meio a especulações sobre possíveis sanções dos EUA contra a Rússia devido à morte de Navalny.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou na sexta-feira que Washington está considerando "uma série de opções" em resposta à morte do blogueiro russo na prisão. Ele ressaltou que ainda não há informações definitivas sobre o que aconteceu, mas afirmou que a morte de Navalny foi consequência das ações de Vladimir Putin e seus aliados.

O Serviço Penitenciário Federal da Região Autônoma de Yamalo-Nenets informou em 16 de fevereiro que Navalny morreu na colônia penal nº 3 no mesmo dia. De acordo com a autoridade penitenciária, Navalny se sentiu mal após uma caminhada e desmaiou. Apesar dos esforços de ressuscitação dos médicos, que duraram mais de 30 minutos, ele não resistiu. As autoridades locais afirmaram que Navalny não havia reclamado de sua saúde ou das condições de sua detenção. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, criticou as declarações do Ocidente sobre a morte de Navalny como sendo infundadas, especialmente considerando a falta de informações oficiais sobre a causa da morte.

