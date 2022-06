Rússia condena bombardeio "bárbaro" em Donetsk

Apoie o 247

RT - O secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, criticou Kiev depois que autoridades em Donetsk informaram que ataques indiscriminados na cidade por forças ucranianas deixaram cinco civis mortos e quase 40 feridos na segunda-feira.



“Estamos vendo um bombardeio absolutamente bárbaro de instalações civis. Eles são bárbaros. Nos últimos dias, testemunhamos a intensificação desses bombardeios”, apontou Peskov na terça-feira.



No dia anterior, a República Popular de Donetsk (DPR) disse que sua capital havia sofrido o pior bombardeio desde 2015, com ataques atingindo um mercado movimentado e uma maternidade. O desenvolvimento levou o chefe da DPR, Denis Pushilin, a buscar assistência militar extra da Rússia em uma tentativa de interromper os ataques contra civis.



O vice-comandante e secretário de imprensa da milícia da república popular, Eduard Basurin, esclareceu mais tarde que Pushilin esperava que Moscou pudesse implantar seus mísseis lançados por terra e ar para “ajudar a destruir as armas ocidentais” que teriam sido usadas por Kiev no bombardeio.

Quando perguntado se tal assistência seria fornecida, Peskov respondeu dizendo que “é prerrogativa do Ministério da Defesa [russo], pois está relacionado à operação militar especial” na Ucrânia.



No entanto, ele observou que o presidente Vladimir Putin deixou claro que “o objetivo principal e principal da operação militar especial é garantir a segurança e a proteção das pessoas em Lugansk e Donetsk”.



A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento por Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. O Protocolo de Minsk, mediado pela Alemanha e pela França, foi projetado para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan, liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

