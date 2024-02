Rússia condena na ONU ações dos EUA e Reino Unido no Oriente Médio como ameaças à paz e à segurança

Representante russo na ONU diz que os EUA "minam a ordem mundial que se baseia na supremacia do direito internacional universal e no papel central das Nações Unidas" edit

TASS - As ações dos anglo-saxões representam uma ameaça direta à paz e segurança globais, disse o enviado da Rússia à ONU, Vasily Nebenzya, na reunião do Conselho de Segurança da ONU convocada pela Rússia em vista dos ataques dos EUA contra o Iraque e a Síria.

"Os ataques em grande escala da Força Aérea dos EUA, que resultaram na morte de civis e militares, arruinando e danificando dezenas de instalações, demonstraram mais uma vez a essência agressiva da política dos Estados Unidos no Oriente Médio e a completa negligência das normas de direito internacional por Washington. A participação da Força Aérea Real do Reino Unido em ataques dos Estados Unidos não deve criar a ilusão de uma certa coalizão internacional para ninguém", disse o diplomata russo.

“As ações dos anglo-saxões representam uma ameaça direta à paz e segurança internacionais e minam a ordem mundial que se baseia na supremacia do direito internacional universal e no papel central das Nações Unidas”, disse o diplomata russo.

Os Estados Unidos procuram propositadamente atrair os maiores países do Médio Oriente para um conflito, disse Nebenzya também na reunião do Conselho de Segurança da ONU convocada pela Rússia tendo em conta os ataques dos EUA contra o Iraque e a Síria.

"Atacando recentemente, quase sem pausa, instalações supostamente de grupos pró-iranianos no Iraque e na Síria, os Estados Unidos estão tentando atrair propositalmente os maiores países do Oriente Médio para um conflito regional", disse Nebenzya.

“É óbvio que os ataques aéreos dos EUA têm como objetivo específico aquecer ainda mais o conflito”, disse Nebenzya.

A Rússia está a encarar os ataques aéreos dos EUA contra a Síria e o Iraque como uma tentativa da administração dos EUA de melhorar a sua imagem, acrescentou.

"Vemos principalmente nestas tentativas de flexibilizar os músculos a aspiração de influenciar o cenário político interno na América, o desejo de de alguma forma consertar a imagem fracassada da atual administração dos EUA no cenário internacional à luz da campanha presidencial pré-eleitoral ganhando impulso", disse o diplomata.

“A maior operação aérea dos EUA na região desde 2003 <…> não pode ser justificada”, continuou Nebenzya. “Washington, acreditando na sua impunidade, continua a causar destruição e destruição no Oriente Rússia condena ações dos EUA e Reino Unido no Oriente Médio como ameaças à paz e à segurança

