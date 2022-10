Rússia 'consideraria' reunião entre Putin e Biden no G20, diz Lavrov

Apoie o 247

RT - Os presidentes da Rússia e dos EUA podem se encontrar à margem da cúpula do G20 na Indonésia, desde que Washington realmente queira participar, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

“Nunca rejeitamos reuniões e, se tal proposta vier, vamos considerá-la”, explicou o principal diplomata durante uma entrevista na televisão russa na terça-feira.

Ele ressaltou que nenhuma proposta desse tipo foi enviada pelos EUA até agora, ao contrário do que algumas pessoas podem acreditar.

Uma oportunidade para o presidente dos EUA, Joe Biden, ter um encontro individual com seu colega russo, Vladimir Putin, pode se apresentar durante a próxima cúpula dos líderes do G20 em Bali, na Indonésia, programada para meados de novembro.

Quando questionado sobre a possibilidade de negociações bilaterais, Biden não descartou a possibilidade, dizendo a repórteres na quinta-feira que “continua a ser visto”. Lavrov disse que tirar conclusões sobre os horários dos dois líderes a partir de um comentário improvisado era “mais adequado para especulação analítica jornalística do que para política real”.

Falando no talk show político russo '60 Minutes', Lavrov chamou de "mentira" as alegações de que o governo dos EUA estava tentando resolver o impasse com a Rússia sobre a crise na Ucrânia e que foi a posição de Moscou que impediu as negociações de paz.

“Não recebemos propostas sérias de contato. Houve algumas abordagens desanimadas, que também não rejeitamos e sugerimos que as pessoas, que querem se envolver conosco na diplomacia backdoor, formulem propostas concretas”, revelou Lavrov. Os possíveis mediadores não responderam adequadamente, acrescentou.

O ministro também expressou ceticismo de que as negociações com os EUA possam produzir resultados substanciais em relação à Ucrânia, considerando as circunstâncias. Ele explicou que os EUA há muito se tornaram uma parte “de fato” do conflito, armando os militares ucranianos e alimentando-os com inteligência.

