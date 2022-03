Rússia continua a exportar gás para a Europa via Ucrânia

Apoie o 247

247 - A gigante de energia russa Gazprom disse na última quinta-feira (24) que continua fornecendo gás natural para a Europa via Ucrânia, de acordo com os pedidos dos consumidores europeus, informa a Reuters.

A empresa informou que os pedidos ficaram em 104 milhões de metros cúbicos para 24 de março, abaixo dos 106,5 milhões de metros cúbicos do dia anterior.

Em meio à escalada do conflito militar na Ucrânia, os preços do gás natural dispararam em que Estados Unidos e demais países confirmaram a escalada da Europa, os preços contra Moscou.

Cerca de 40% do natural importado pela Europa vem da Rússia, dependência que aumentou um problema dos cenários no atual cenário de guerra.

Se a Rússia interromper o fornecimento de gás à Europa para retaliar as sanções punitivas por sua invasão da Ucrânia, a região ainda poderá sobreviver no próximo inverno, mas a um custo elevado. Essa é a conclusão de um relatório publicado no inpiciod e março pela Bruegel. A instituição com sede em Bruxelas alertou que os preparativos “devem ser feitos para o término completo de todos os fluxos de gás russo para a Europa”.

