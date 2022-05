Rússia corta fornecimento de energia elétrica para a Lituânia

Fornecimento de energia foi suspenso devido à "incapacidade" do país de efetuar os pagamentos em rublos, diz a agência Sputnik edit

Sputnik - A Rússia cessou o fornecimento de energia elétrica à Lituânia, anunciou neste domingo (22) a operadora das redes de eletricidade do país, Litgrid.

As exportações para a nação báltica foram interrompidas devido à "incapacidade" do país de efetuar os pagamentos em rublos.

A companhia de energia Inter RAO, que era o único importador de eletricidade da Rússia para a Lituânia, confirmou a suspensão das entregas. No início deste mês, a filial nórdica da Inter RAO também deixou de fornecer eletricidade à Finlândia.

O Ministério da Energia da Lituânia anunciou inicialmente que deixaria de comprar eletricidade russa na sexta-feira (20).

Na sequência da cessação dos fornecimentos russos, a Lituânia pretende satisfazer as necessidade de eletricidade através de centrais elétricas locais e de importações de outros países europeus, em particular da Suécia, Polônia e Letônia, disse o diretor executivo da Litgrid, Rokas Masiulis.

De acordo com a empresa, as importações russas representaram 16% do consumo de eletricidade da Lituânia.

Neste sábado (21), a operadora do sistema de gás finlandês, a Gasgrid Finland, afirmou que a Rússia cessou as entregas de gás natural para a Finlândia depois que o atacadista estatal de energia Gasum não fez o pagamento obrigatório em rublos.

