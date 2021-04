Rússia critica CNN por reportar tanques ucranianos como sendo russos

A CNN apresentou tanques ucranianos em uma estação da Ucrânia como sendo um "preparativo da Rússia para uma guerra". De acordo com a representante oficial do MRE russo, Maria Zakharova, os correspondentes da emissora que estão em Moscou deveriam se "dedicar um pouco mais de tempo à profissão". "Porque isto já é indecente", disse edit

Agência Sputnik - A representante oficial do MRE russo, Maria Zakharova, apontou um erro grave da emissora norte-americana CNN e aconselhou que seus funcionários tenham mais cuidado.

Anteriormente, a emissora CNN apresentou tanques ucranianos em uma estação da Ucrânia como sendo um "preparativo da Rússia para uma guerra".

"Nós entendemos que vocês nunca têm tempo para checar os fatos, por estarem tão aprofundados na luta ideológica em nome do triunfo do liberalismo. Mas não é para tanto", escreveu a diplomata no Facebook, referindo-se aos funcionários da CNN.

Para a representante oficial da chancelaria russa, os correspondentes da CNN que estão em Moscou "deveriam se distrair de participar da vida social em nosso país (eles têm seu próprio Estado, e nós mesmos conseguimos lidar) e dedicar um pouco mais de tempo à profissão".

"Porque isto já é indecente", concluiu Zakharova.

As relações russo-americanas tradicionalmente têm caráter intenso, com a situação se agravando ainda mais após eventos ucranianos em 2014 – a mudança no poder em Kiev, reunificação da Crimeia à Rússia e o início do conflito em Donbass.

Ultimamente, o sudeste da Ucrânia está presenciando escalada: combates tornam-se mais frequentes, e os lados condenam um ao outro de reunião de forças para linha de contato. A Rússia repetidamente declarou que não toma partido no conflito no interior da Ucrânia e espera sua conclusão em breve.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.