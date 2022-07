Rússia define critérios para participação de Putin na cúpula do G20 em novembro, na Indonésia

Presença do líder russo dependerá da evolução da situação no mundo e do estágio da pandemia edit

TASS - O estado geral de coisas no mundo e a situação sanitária e epidemiológica no Sudeste Asiático definirão como o presidente russo, Vladimir Putin, participará da cúpula do G20 em novembro , disse nesta quarta-feira (6) o Ministério das Relações Exteriores.

"Em relação à cúpula do G20 de novembro, foi recebido um convite oficial do presidente indonésio Joko Widodo dirigido ao líder russo. Jacarta foi provisoriamente informada da intenção do presidente Vladimir Putin de participar. O formato da participação está sujeito a esclarecimentos dependendo do desenvolvimento de como estará a situação no mundo e levando em consideração a situação sanitária e epidemiológica no Sudeste Asiático", disse o ministério em comunicado.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, liderará uma delegação russa em uma reunião presencial de ministros das Relações Exteriores do G20 na ilha indonésia de Bali, nesta quinta (7) e sexta-feira.

"A Rússia considera o G20 como o principal fórum para a cooperação econômica internacional e como um mecanismo eficaz de governança multilateral, com base no qual decisões bem ponderadas devem ser tomadas no interesse de todo o mundo", disse o comunicado.

O ministério disse que o G20 foi criado para combater as crises financeiras e econômicas globais, promover o alcance inclusivo do desenvolvimento sustentável e do crescimento econômico e em resposta ao crescente papel dos grandes mercados emergentes na economia mundial.

De acordo com o comunicado, Moscou aprecia muito as atividades da atual presidência indonésia, a imparcialidade na liderança e o foco em resultados práticos.

"Compartilhamos a relevância das questões prioritárias declaradas por Jacarta: saúde, segurança energética e digitalização. Estamos prontos para dar uma contribuição significativa para o progresso em todas essas áreas até a cúpula de Bali, de 15 a 16 de novembro deste ano. O curso da Indonésia em direção ao multilateralismo e a consideração dos interesses de todos os participantes do grupo definem o vetor certo de trabalho", disse o ministério.

