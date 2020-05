Rússia denuncia campanha dos EUA para prejudicar a imagem de Putin

O presidente do Parlamento russo, Viachaslav Volodin, destacou que a mídia ocidental, blogueiros e políticos da oposição russa estão se unindo na tentativa de prejudicar a confiança da população do país no presidente edit

247 - O chefe do legislativo russo denunciou Viachaslav Volodinneste domingo a campanha que está sendo feita nos Estados Unidos e outros países ocidentais contra o presidente Vladimir Putin e defendeu o líder do país: "Nossa vantagem sobre outras nações é precisamente nosso presidente, que goza de alta confiança entre a população".

Viachaslav Volodin opinou que os Estados Unidos procuram prejudicar a imagem de Putin e acentuou que esse é o método do Pentágono e da Agência Central de Inteligência (CIA), informa a Prensa Latina.

Em geral, Washington procura, tanto com desinformação sobre a situação da pandemia de Covid-19 na Rússia, como com distorções sobre a popularidade de Putin, desestabilizar o país para tentar manter sua posição dominante no mundo, considerou o deputado.

Para o presidente do Parlamento russo, a Casa Branca tenta manter seu domínio no mundo, à custa do enfraquecimento de outros países.

