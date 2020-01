Rússia denuncia manobras para excluir partido de Evo Morales das eleições bolivianas

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia instou o governo golpista da Bolívia a garantir a participação de todas as forças políticas nas eleições, incluindo o Movimento ao Socialismo (MAS), partido do presidente deposto Evo Morales edit

247 - Apelamos a todas as forças políticas, em primeiro lugar, o governo interino da Bolívia, a garantir as condições para o povo exercer seu direito político de eleger sua nova liderança.

A comunidade internacional espera medidas efetivas e responsáveis ​​do governo para a preparação de um processo eleitoral, com a participação de todas as forças políticas, disse à Prensa Latina a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, María Zajarova.

A Rússia lembra que o MAS tem a preferência política de pelo menos 47% (cerca de três milhões de pessoas) dos bolivianos, disse ela. Por esse motivo, excluir o mencionado partido do processo eleitoral colocaria em questão sua legalidade e dificultaria qualquer saída para a crise política, disse a porta-voz.

Zajarova também expressa preocupação com a situação em torno da missão diplomática mexicana em La Paz, que forneceu asilo político aos ex-líderes bolivianos.

A embaixada do México foi cercada por militares e policiais que checam quem entra ou sai do local, enquanto são ouvidas ameaças de membros do governo interino sobre uma possível operação para remover pela força os requerentes de asilo.

A esse respeito, a Rússia apelou ao respeito de normas internacionalmente reconhecidas sobre a imunidade de missões diplomáticas, especialmente a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e as obrigações de respeitar o direito de asilo.