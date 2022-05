Apoie o 247

RT - O regime de Kiev planeja organizar uma nova provocação com o uso de "morteiros errantes" na região de Sumy para culpar as forças russas pelas mortes, informou na quinta-feira o chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Rússia, Mikhail Mizintsev.

Segundo suas palavras, os combatentes dos batalhões nacionalistas pretendem atacar o território fronteiriço russo a partir de uma área residencial, a fim de provocar contra-ataques contra as casas com pessoas detidas no interior.

O alto oficial militar salientou que tal "ação cínica" organizada pelas autoridades de Kiev seria usada para acusar o Exército russo de supostos "ataques indiscriminados" dirigidos contra civis, que viriam a ser amplamente divulgados no Ocidente e Mídia ucraniana. , bem como de recursos da Internet.

Ao mesmo tempo, o chefe do Centro Nacional de Gestão da Defesa da Rússia reiterou que, no âmbito da operação especial, os militares russos "tratam os civis com humanidade e não visam a infraestrutura civil", ao contrário dos combatentes ucranianos, que os usam para abrigar unidades militares e armas.

"Ao mesmo tempo, não se fala em evacuação de civis dessas instalações, milhares de pessoas estão sendo mantidas pelos nacionalistas como escudos humanos", denunciou.

Em particular, Mizintsev indicou que em várias localidades da República Popular de Donetsk, as Forças Armadas da Ucrânia ocuparam jardins de infância e escolas para equipar bastiões e implantar armas pesadas, incluindo artilharia de foguetes de lançamento múltiplo (MLRS), bem como depósitos de munição. Além disso, mantêm à força os moradores de prédios próximos nos porões, sem água ou comida, sob o pretexto de garantir sua segurança.

No início de abril, foram divulgadas imagens de corpos caídos nas ruas de Bucha, alguns com as mãos amarradas. O assessor do gabinete do presidente ucraniano, Mikhail Podoliak, afirmou que os civis "estavam desarmados" e "foram mortos a tiros por soldados russos".

Por sua vez, o Ministério da Defesa russo descreveu as imagens como "provocativas" e "encenatórias" pelas autoridades ucranianas "para a mídia ocidental".

